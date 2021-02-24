Yüksekova'da, arazide 15 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyü kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede arazi aramatarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda, araziye gizlenen 33 paket halinde 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla ilgisi olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-02-24 08:54:43
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