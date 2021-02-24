Yüksekova'da, arazide 15 kilo eroin ele geçirildi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyü kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede arazi aramatarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda, araziye gizlenen 33 paket halinde 15 kilo 643 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla ilgisi olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-24 08:54:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.