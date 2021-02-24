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Vali Akbıyık: “Hakkari’den koronayı temizledik” Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Türkiye genelinde birinci sırada olmamız hem halkımızı hem bizi sevindirmiştir”

İHA

Vali Akbıyık: “Hakkari’den koronayı temizledik” Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Türkiye genelinde birinci sırada olmamız hem halkımızı hem bizi sevindirmiştir”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, halkın pandemi kurallarına riayet ettiğini belirterek, “Türkiye genelinde birinci sırada olmamız hem halkımızı hem bizi sevindirmiştir” dedi.
Pandemi kurallarında en iyi durumda olan Hakkari’de alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı. Vali İdris Akbıyık, kurallara uyan Hakkari halkına teşekkür ederek, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük oranda riayet ediyorlar. İnşallah bu dikkatimiz bundan sonra da devam edecek. Bunun yanında özellikle sağlık teşkilatımıza, doktorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarıların altında devletin vatandaşıyla beraber kurum ve kuruluşlarıyla birlik beraberlik içinde hareket etmesinin büyük bir rolü var. Emniyet, jandarma, il özel idaremizin maddi destekleri ve Hakkari halkının destekleriyle bu başarı sağlandı. Bundan sonra işimiz daha zor, çünkü bunu devam ettireceğiz ve inşallah koronayı Hakkari’de temizleyeceğiz” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle halkı sürekli bilgilendirdiklerini söyleyen Vali Akbıyık, “Bir yıl önce korona çıkar çıkmaz tüm vatandaşlarımızı eğittik. Tüm memurlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, korucularımızı bilgilendirdik ve bu çabalarımızın karşılığını da aldık. Sivil toplum örgütlerimiz, imamlarımız yapılan denetimlerde görev aldılar. Sivil toplum örgütlerimiz, oda başkanlarımız topyekun işin bilincine vardık. Bu sayede bu durumlara gelindi. Geçen hafta ikinci sıradaydık. Bu hafta Türkiye geneli durumu en iyi olan birinci iliz ve bundan sonra da devam edecektir inşallah” ifadelerini kullandı.
Filyasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu da hatırlatan Vali Akbıyık, “Korona çıkar çıkmaz kendi laboratuvarımızı kurduk ve yapabildiğimiz kadar çok test yaptık. Dolayısıyla hem pozitif vakaları hem irtibatlı kişileri özel bir şekilde kontrole aldık. Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri çerçevesinde de tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkma kısıtlamalarını Hakkari halkı 65 yaş üzeri, 18 yaş altı birebir riayet etti. Hafta sonu çok zorlandığımız taziyeler ve düğünler vardı. İlk başta sıkıntı oldu, daha sonra vatandaşlarımız kendi isteği ile düğünlerini erteledi. Bunlarda birebir sonuca etki etti” şeklinde konuştu.
STK temsilcilerinden Hacı Tansu ise Vali İdris Akbıyık’ın üstün gayretleri, kolluk kuvvetlerinin destekleri ve halkın uyumu ile güzel bir yere geldiklerini söyleyerek, “Bu pandemiden en hızlı kurtulan il olduk. Yapılan açıklamada Hakkari’nin birinci sırada yer alması bizi sevindirmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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