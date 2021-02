Hakkari’de devletin sıcak eli

– Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine şehit, gazi aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretleri devam ediyor.

Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekibi, kentin değişik noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret etti. Kirada kalan dar gelirli ailelerinin evlerine konuk olan Vali Yardımcısı Kumbasar ve beraberindekiler, ailelerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını not aldı. Devletin sıcak elini yanlarında hisseden aileler, duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çocuklarla yakında ilgilenen Vali Yardımcısı Kumbasar ve beraberindeki polisler, onlara oyuncak, kırtasiye malzemesi hediye ederek çikolata ikram etti. Mutlulukları gözlerinde okunan aileler, kirada kaldıkları toprak evlerin odalarını Vali Yardımcısı Kumbasar ve beraberindekilere göstererek, kendilerine yardımcı olmasını istediler.

Ailelerin içinde bulunduğu durumu tek tek not alan Müdür Abdullahoğlu, gereğinin yapılacağını söyledi.

Ziyaret ettikleri ailelere Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ın selamlarını ileten Vali Yardımcısı Kumbasar, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyaret edilen ailelere gıda kolisi ve giyim malzemesi yardımında bulunuldu.

