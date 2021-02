14 yaşındaki Kayser, öğretmeninden Braille alfabesi ve bastonla yürümeyi öğrendi

Yaşar KAPLAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde yaşayan görme engelli Kayser Taş (14), resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş'un çabalarıyla Braille alfabesini, bastonla yürümeyi, saçlarını tarayıp, toparlamayı ve yemek hazırlamayı öğrendi. Kayser, yine Karaçavuş'un desteğiyle Erzurum Görme Engelli Çatyolu İlkokulu ve Ortaokulu'na kaydını yaptırdı. Pandemi nedeniyle bir süredir evde olan Kayser, bu süreci de öğretmeni ile zaman geçirerek, değerlendiriyor.

Şemdinli ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkalı köyünde, anne ve babası akraba evliliği yapan, 2'si kendisi gibi görme engelli 5 kardeşi ile yaşayan Kayser, geçen yıla kadar her gün taşımalı eğitimle köylerine 5 kilometre uzaklıktaki Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu'na gitti. 7'nci sınıf öğrencisi Kayser, en büyük desteği de yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'dan Şemdinli'ye gelen resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş'tan gördü. Kayser, öğretmeninin daha önce görme engellilere yönelik aldığı eğitimler sayesinde Braille alfabesini, bastonla yürümeyi, saçlarını tarayıp, toparlamayı ve yemek hazırlamayı öğrendi.

HABERİN ARDINDAN GÖRME ENGELLİLER OKULUNA ALINDI

Resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş'un gayretleri ve sevgisi sayesinde kısa sürede yaşama sımsıkı sarılmaya başlayan Kayser Taş'ın hayatını geçen yıl DHA'nın haberleştirmesi üzerine Erzurum'daki yatılı Görme Engelli Çatyolu İlkokulu ve Ortaokulu'nca hemen harekete geçildi ve buraya kaydı yapıldı. Ancak Kayser, pandemi nedeniyle sadece bir dönem okuluna devam edebildi. Yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine Kayser, köyüne döndü. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşabileceği günü iple çeken Kayser, gününün bir bölümünü yine öğretmeni Karaçavuş'la geçiriyor. Aldığı eğitim sayesinde çok ilerleme kaydeden Kayser, artık öğretmenine, engellilerle ilgili bilmediği konuları bile anlatabiliyor.

'KAYSER'İN GELİŞİMİ BANA MUTLULUK VERİYOR'

Kayser'in gösterdiği çaba ve gayretin kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirten öğretmen Karaçavuş, "Gönüllü eğitim hayatımda görme engellilerle çalışmıştım. Bunun üzerine Kayser´le bir yola girdik. Önce baston çalıştık sonra bildiğim kadarıyla kabartma yazıyı öğrettim. Bunun yanında gündelik işleri de birlikte yaptık. Sandviç ve tost yapmayı, çorba karıştırmayı öğrendi. Erzurum'a kaydını yaptırdıktan sonra da çabaları sayesinde kısa sürede çok şey öğrendi. Orada aldığı eğitimler sayesinde Kayser, benim bilemediğim birçok konuyu da öğrendi. Hatta kabartma yazıyı bana öğretebilecek bir noktaya geldi. Okuma yazmayı ise artık tamamen biliyor. Şimdi Kayser'le on parmak klavye çalışmasına başladık. Bilgisayar üzerinde yazmayı, bilgisayarı kullanmayı da öğreniyor. Tüm bunlar bana büyük mutluluk veriyor" dedi.

'ÖĞRETMENİM AYAKTA DURMAYI, UMUTLA YAŞAMAYI ÖĞRETTİ'

Öğretmeni Reyhan Karaçavuş'un, karanlık dünyasını aydınlatan ışık olduğunu belirten Kayser Taş ise "Öğretmenim ile birlikte hayata tutundum. Öğrendiğim her şeyi ona borçluyum. Hafta sonları Yüksekova'daki evinde derslerime yardımcı olurdu. Geçen yıl Erzurum'da bulunan Çatyolu Yatılı Bölge Okulu'na kaydımı yaptırdı. Reyhan hocamın bana öğrettikleri okulda çok işime yaradı çünkü okumayı yazmayı ondan öğrendim. Erzurum´daki okulumda da bunu geliştirdim. Sınavlarım çok başarılı geçti. Takdir aldım. Allah Reyhan hoca ve okulumuzun müdürü Kenan Malçok'tan razı olsun. Onlar olmasaydı Erzurum'da dayanamaz, geri dönerdim. Ayakta durmayı, umutla yaşama sarılmayı öğrettiler. Reyhan hocam bana hayal etmeyi öğretti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-02-25 08:33:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.