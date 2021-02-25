4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti

– Hakkari’de yaşayan Abdulselam Akdoğan, 4 yaşında Kur’anı Kerim’i hatim etti.

Abdulselam Akdoğan’ın babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan, çocuğunun 4 yaşında Kuranı Kerim’i hatim ettiğini söyledi. Akdoğan, “8 yıldan beridir imam hatip olarak görev yapmaktayım. 7 yılım Hakkari’nin köylerinde hizmet vermekle geçti. 3 çoğum var ve Abdulselam benim büyük oğlumdur. Abdulselam 4 yaşında iken Kur’anı Kerim okumayı istedi. Bizde gece gündüz uğraştık, o da gayret etti. 4 yaşında iken Kur’anı Kerim’i hatim etti. 23 ay sonra da Mevlidi Şerifi okudu. Biz çocuklara ders verirken, kendisi de derse katılarak çocuklara örnek oluyor. Çocuğum bu şekilde yetiştiği için kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah herkese örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Kur’anı Kerim’i hatmettiğini belirten Abduselam Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, sosyal medya hesabında Abdulselam Akdoğan ve babası ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, “Küçük misafirimiz Abdulselam, Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerifi hatmetmiş. Babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan ile bana hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Dualarını bizden eksik etmesinler, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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