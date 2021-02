Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi duyarlı vatandaş besledi.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünün Karabağ mezrasında yaşayan Berkan Timur, aç tilkiyi elleriyle duyurdu. İlçenin kırsal kesimlerinde yoğun kar yağışından sonra yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar merkeze inmeye devam ediyor. Tilki için her gün evinin penceresinin kenarlarına ve bahçesine ekmek ve yemek atıklarını bırakan Timur, tilkinin aç kalmamasını önlüyor. İnsanlardan kaçmayıp ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak yaşam alanına geri dönüyor.

Tilkinin karnını her gün doyuran Berkan Timur, "Yaklaşık 2 aydır kendi ellerimle bu tilkiyi besliyorum. Bir gün balkona çıkarken bizim evin önünde masum bakışlı bir tilki gördüm. Korkutmadan yaklaştım. Çünkü köyde yaşanan kış mevsiminden dolayı yiyecek bulmakta zorlanan tilki bizim evimize kadar geliyor, bende duyarlı bir vatandaş olarak elimden geldikçe beslemeye çalışıyorum. Her gün saat 19.00 olunca sanki pencereye vurup ben geldim diyerek bizden yiyecek talep ediyor. Bende her akşam yemek ve ekmek vererek besliyorum” dedi.

