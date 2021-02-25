Hakkari’de 100 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 100 litre uyuşturucu yapımında kullanılan asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 10 adet 2,5 litrelik bidon ve 3 adet 25 litrelik bidon içerisinde toplam 100 litre uyuşturucu yapımında kullanılan asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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