Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki ÇukurcaÜzümlü Sınır Kapısı'nın 27 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

Sınırda yer alan Çukurca'daki Irak'a açılan ÇukurcaÜzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır kapısının 27 Şubat'ta yeniden açılacağını açıkladı. Vali Akbıyık, "Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Çukurca-Üzümlü Sınır Kapımız, Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27.02.2021 günü açılıyor. Hakkâri´mize hayırlı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-26 16:47:28



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