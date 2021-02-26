Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılacağı müjdesini verdi.

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’nın hizmete açılacağını duyurdu. Vali Akbıyık, “Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Üzümlü Sınır Kapımızı, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27 Şubat 2021 günü açıyoruz. Hakkari’mize hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.