Başkan Dündar’dan Üzümlü Sınır Kapısı’na ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Üzümlü Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Üzümlü Sınır Kapısı’nı ziyaret eden Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, burada çalışan personellerle yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Çukurca ilçesi için büyük bir önem arz eden sınır kapısının tekrar açılacak olmasından dolayı oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Dündar, “Üzümlü Sınır Kapısı başta Çukurca olmak üzere bütün bölge için istihdam oluşturuyor. Umarım bu pandemi süreci de bir an önce sonlanır” dedi.

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