Üzümlü Sınır Kapısı’nda hummalı çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzümlü Sınır Kapısı’nda hummalı çalışma

İHA

Üzümlü Sınır Kapısı’nda hummalı çalışma

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve aylardan sonra açılmasına karar verilen Üzümlü Sınır Kapısı’nda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.
Kapının açılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Belediyemize bağlı temizlik ekipleri tarafından temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Belirli periyotlarla bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız devam eden pandemi süresi boyunca hijyenik kuralları çerçevesinde önlemlerin en üst düzeyde tutulmasıdır. İnşallah el birliğiyle pandemi sürecini atlatıp özlem duyduğumuz sağlıklı günlere yakında kavuşuruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ ekipleri tahta kayaklarla arızaları gideriyor
YEREL HABERLER VEDAŞ ekipleri tahta kayaklarla arızaları gideriyor
Bilişim öğretmenlerine farkındalık semineri
YEREL HABERLER Bilişim öğretmenlerine farkındalık semineri
`Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu
YEREL HABERLER `Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim ...
Yüksekova´da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova´da buz tutan dereler çözüldü, menderesler ...
Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde sevindirdi
YEREL HABERLER Hakkari polisi çocukları kayak merkezinde sevindirdi
Başkan Dündar’dan Üzümlü Sınır Kapısı’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan Üzümlü Sınır Kapısı’na ziyaret
Sanatçı Öngel’den güvenlik güçlerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Sanatçı Öngel’den güvenlik güçlerine moral ziyareti
Şemdinli’de öğretmenlere korona virüs aşısı
YEREL HABERLER Şemdinli’de öğretmenlere korona virüs aşısı
Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor
YEREL HABERLER Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, 27 Şubat'ta açılıyor
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, ...
Hakkari'de ‘Hayallerime Dokun’ projesi
YEREL HABERLER Hakkari'de ‘Hayallerime Dokun’ projesi
Hakkari esnafına teşekkür denetimi
YEREL HABERLER Hakkari esnafına teşekkür denetimi
Hakkari’de 100 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 100 litre asit anhidrit maddesi ele ...
AK Parti’li Özbek mazbatasını aldı
YEREL HABERLER AK Parti’li Özbek mazbatasını aldı
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Belediye ekipleri soğuk havaya meydan okuyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri soğuk havaya meydan okuyor
4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti
YEREL HABERLER 4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti
MHP’li Özbek’ten pandemi teşekkürü
YEREL HABERLER MHP’li Özbek’ten pandemi teşekkürü
14 yaşındaki Kayser, öğretmeninden Braille alfabesi ve bastonla yürümeyi öğrendi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Kayser, öğretmeninden Braille alfabesi ...