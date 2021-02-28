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Tahta kayaklarla kayan Şemdinlili gençler, profesyonel takımlarına kavuştu

DHA

Tahta kayaklarla kayan Şemdinlili gençler, profesyonel takımlarına kavuştu


Mehmet ÖZKAN Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ, (Hakkari),(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtayla karlı tepelerde kayan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu, profesyonel kayak takımları gönderdi. Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde tahta kayak takımlarıyla son kez kayak yapan gençler, profesyonel kayak takımlarını Vali İdris Akbıyık ve kentteki protokol üyelerinin elinden aldıktan sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.
Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde yaşayan bir grup genç, dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtayla karlı tepelerde kayak yaptı. Bu durum haber olmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu'nun dikkatini çekti. Gençler, yaşadıkları Aşağı Kayalar köyünden araçlarla alınarak il merkezindeki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi. Tahtalarla kayak yapan 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gönderilen kayak takımları hediye edildi.
Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde son kez tahta kayakları ile gösteri yapan gençler, gelen profesyonel kayak takımlarını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin elinden aldı. Projesyonel kayak takımlarına kavuşan gençler, kayak merkezinde ellerindeki Türk bayrakları ile nefes kesen kayak gösterisi yaptı.
Gösteri yapan Şemdinlili kayakçılar, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım tarafından alkışlarla karşılandı. 
HAKKARİ, DOĞUNUN KAYAK MERKEZİ OLACAK
Vali Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunca gönderilen kayak takımlarını gençlere hediye ettiklerini belirtti. 
Gelen kayakçılar arasında 60 yaşında olan kayakçıların da olduğunu söyleyen Vali Akbıyık,"İnşallah bu gençlerimiz önümüzdeki yıllarda kayak branşında önemli başarılara imza atacaklar. Hakkari'nin kar ve kış turizmi anlamında hızla ilerliyor. Kentteki kayak merkezimiz büyük rağbet görüyor.  İran, Irak ve çevre illerden sporcu ve kayakseverler buraya akın ediyor.
İnşallah önümüzdeki yıl, iki pist daha yapacağız ve Hakkari doğunun kayak merkezi olacak. Spora ve gençliğe bu yıl kent genelinde 120 milyon lira yatırım yapıldı.Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz. "dedi.
ÇOK MUTLU OLDUK
Profesyonel kayak takımlarına kavuşan Sezgin Eren ise, "Aşağı Kayalar köyünden Hakkari kayak merkezine geldik. Biz daha önce dişbudak ağacından kayak yaptırmıştık. Vali bey ve kaymakam bey bizi buraya davet ettiği için buraya geldik. Burada kayıyoruz. Allah razı olsun. 10 çift kayak hediye ettiler. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Mehmet Nuri Söyler de, "Daha önce köyden ağaçlardan yaptığımız kayaklarla kayıyorduk. Bugün burada Hakkari kayak merkezindeyiz. Emeği geçen Vali beye, Şemdinli Kaymakamı ve Şemdinli Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk ve geldik burada kaydık. Sonra Vali bey kayak takımı hediye etti. Çok güzel. Mutlu olduk."diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Mehmet ÖZKAN Azer DEMİR
2021-02-28 09:58:55

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