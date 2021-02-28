Vali Akbıyık: “Hakkari sporcuların şehri olacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin sporcuların şehri olacağını söyledi.

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabında, “Yüksekova ilçemizin geleceğine müjdeler olsun” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Vali Akbıyık, “Bin 500 kişilik spor salonu, spor lisesi, gençlik akademisinden oluşan spor kompleksini Gençlik ve Spor Bakanlığımız programına aldı. İlçemize, gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında Merga Bütan Kayak Merkezinde 22 bin vatandaşa kayak eğitimi verildiğini de söyleyen Vali Akbıyık, Hakkari’nin sporun ve sporcunun şehri olacağını söyledi.

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