Hakkari’de heyecanlı bekleyiş

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir paket servis hizmeti veren restoran ve lokanta ile kafe esnafı bugün yapılacak olan Kabine Toplantısından çıkacak kararları heyecanla bekliyor.

Türkiye'de gözler, bugünkü ‘yerinde karar’ döneminin ilk Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar aşamalı olarak normalleşme kararları açıklanacak.

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilerde en iyi durumda olan Hakkari ise verilecek kararı bekliyor. Hakkari Valiliğinin almış olduğu tedbirler kapsamında zabıta ve polis ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürürken, esnaf ise Kabine Toplantısından çıkacak normalleşme müjdesini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.