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Yüksekovalı Hira: Anıtkabir'i ziyaret etmek için hazırım

DHA

Yüksekovalı Hira: Anıtkabir'i ziyaret etmek için hazırım


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için 'kardan Anıtkabir' yapması, büyük ilgi topladı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi üzerine birçok ünlü isimin de aradığı aileyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile askeri yetkililer, ziyaret edip, Ankara'ya davet etti. Heyecanı her geçen gün artan Hira, yakın bir tarihte Ankara´ya Anıtkabiri ziyaret etmek için gideceğini söyledi.
Yüksekova'ya bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 1 ay önce eksi 20 derecede evinin önüne 'kardan Anıtkabir' yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın takdir toplayan hareketi, DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' haberi üzerine birçok ünlü isim, aileyi arayarak, Ankara'ya davet etti. Yüksekova'da görevli komutanlar ise aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ayrıca haber üzerine Türkiye'nin farklı illerinden, siyaset, sanat ve iş dünyasından yüzlerce kişi, aileyi arayarak, destek olmak istediklerini söyledi.
'BAVULUM HAZIR BEN DE HAZIRIM'
Anıtkabir hayalini gerçekleştirmek için kendilerini birçok kişinin aradığını ve konuşmak istediğini belirten Hira Karahan, yakın bir zamanda Ankara'ya gideceği bilgisi aldığını söyledi. Bavulunu hazırladığını ve gideceği günü beklemeye başladığını belirten Hira, "Belki yarın veya yakın bir zamanda ailemle birlikte Ankara´ya Anıtkabir'i ziyarete gideceğiz. Bundan çok mutluyum. Hayalim olan Anıtkabir´i kardeşimle beraber göreceğim. Orada gezeceğim. Hayalimi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a çok teşekkür ediyorum. Bütün hazırlıklarımı tamamladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-03-01 16:36:39

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