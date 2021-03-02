Hakkari halkından Vali Akbıyık’a normalleşme teşekkürü Sabah saatlerinden itibaren esnaf iş yerlerini açarak müşteri almaya başladı

Hakkari’de sabah saatlerinden itibaren esnaf iş yerlerini açarak müşteri almaya başlarken, vatandaşlar da kontrollü normalleşmeden dolayı Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam duyurduğu kafe, restoran ve benzeri işletmelerin 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite müşteri alımı kararı üzerine Hakkari’de sabah saatlerinde işletmelerde ilk müşteriler alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde hazırlıklarını yapan kafe, restoran ve lokanta işletmecileri, normalleşme sevinci yaşadıklarını belirtti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri de caddelerde uygulama yaparak, GBT sorgulamalarının ardından sürücülere maske uyarısında bulundu.

Hakkari Valiliğinin almış olduğu sıkı korona virüs tedbirlerinin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Kanaat Önderi Hasan Öztunç, normalleşme sürecine büyük katkısı olan Vali İdris Akbıyık, güvenlik güçleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hakkari’nin sosyal medya fenomenlerinden Sergen Özatak ise “Bütün esnafın gözü aydın, normalleşme süreci başladı. Allah’a binlerce şükür herkes iş yerlerini açtı. Burada istiyoruz ki bütün alem maske taksın, maskesiz gezmesin. Riske atmayın kendinizi. Pandemi bitmiş değildir. Bu bir normalleşme ama halkıma sesleniyorum maskesiz dolaşmayın” ifadelerini kullandı.

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