VEDAŞ’ın kış çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

– Hakkari’de kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji arzında aksama yaşanmaması için görev yapan VEDAŞ ekiplerinin çalışmaları bölge muhtarları tarafından takdir topladı.

Muhtarlar, Şemdinli ve Derecik ilçeleri ile bağlı mezralarda ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınalı olumsuz hava koşullarına rağmen özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etmek için VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtar heyeti adına konuşan Boğazköy Muhtarı Lokman Bilmez, “21 Ocak tarihinde Şemdinli ve Derecik ilçe merkezlerimiz ile bağlı köy ve mezralarımızda etkili olan yoğun kar yağışı, ardından buzlanma ve fırtınayla birlikte büyük bir afet yaşadık. Bu olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle direk devrilmelerine bağlı olarak bazı yerleşim yerlerimizde elektrik kesintisi yaşandı. Bölgemizde elektrik dağıtımı yapan VEDAŞ, ilk andan itibaren sahada görev başındaydı. Genel merkezden, şirket merkezinden ve il müdürlüğünden yetkili yöneticiler bölgemize bizzat gelerek süreci başından sonuna kadar yerinde yönettiler. Personel, iş makineleri, vinçler, kar araçları gibi tüm imkânların seferber edilmesi; ekiplerin kar yağışına ve yolların ulaşıma kapalı olmasına rağmen teyakkuz halinde görev yapması bölge halkımız tarafından da takdir topladı. Bizler de bu emeğe teşekkür etmek için köy muhtarları heyeti olarak ziyaret gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Bölgede kış şartlarının uzun ve çetin geçtiğini belirten Hakkari İl Müdürü M. Salih Eroğuz ise “Ocak ayında yaşanan afetten dayanışma ve işbirliği içerisinde çıktık. Çalışmalarımızda bizleri destekleyen bütün kamu kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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