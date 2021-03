Vaka sayısı en az olan ikinci il Hakkari'de 'kontrollü normalleşme' sevinci

Gülay KUYUCUOrhan AŞANMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)TÜRKİYE'de vaka oranı en düşük iller sıralamasında ikinci olan Hakkari'de, kontrollü normalleşme heyecanı yaşanırken, kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde bugün ilk müşteriler de kabul edildi. Hem esnaf hem de halk, durumdan çok memnun olduklarını belirtirken, sokak kısıtlaması kalkan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişiler de sevindiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'illere göre vaka sayıları' haritasında, Türkiye'de her 100 bin kişide 3,21 oranıyla Hakkari, 15-21 Şubat dönemde en az vakanın görüldüğü kent oldu. Bakan Koca'nın yeni verileri açıklamasının ardından kent, 4,97 vaka oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Hakkarililer, günlerdir Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyordu. Bölge halkı, kentte normalleşme adımlarının atılmasını beklediklerini belirtirken, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip etti. Kararın açıklanmasının ardından da kentte büyük mutluluk yaşandı. Esnaf, uzun süre sonra müşteri kabul etmek için gerekli hazırlıklarını tamamladı ve kentte kafe, restoran, pastane gibi işletmelerde bugün ilk müşteriler alındı. Hem esnaf hem de halk, bu durumdan çok mutlu olduklarını söyledi.

Kahvaltı yapmak için kafeye gelen Necmettin Yalçın, "Hakkari şu an cıvıl cıvıl. Bu sürede gerekli kurallara da uymak lazım. İnşallah iyi şeyler olur. Bu karar hayırlı, uğurlu olur" dedi.

Esnaftan Murat Yiğit ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Hakkari'de vaka oranlarının düşük olmasına çok sevindik. İnşallah aynı şeyleri tekrar yaşamayız. Bizler çok mutluyuz. Müşterilerimiz geldi bugün, burada oturuyorlar. Hazırlıklarımıza dünden bu yana başladık. Kurallara daha fazla uyacağız" diye konuştu.

TEDBİRLER YENİ HARİTALARA GÖRE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve her 2 haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Valilikler başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurulları, bu güncellemede uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemeler planlanacak. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her il için iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

65 VE 20 YAŞ KISITLAMASI SONRASI SOKAKLARA ÇIKTILAR

Öte yandan düşük risk grubunda yer alan kentte, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için de sokak kısıtlaması kalktı. Bugün 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişiler, kısıtlamanın kalkmasıyla sokaklarda rahatça dolaşmaya başladı. Halk, bu karardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN

