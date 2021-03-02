AFAD gönüllerine eğitimi

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etmesi ile beraber Hakkari’deki AFAD gönüllülerine temel afet bilinci ve aramakurtarma araç ve ekipman tanıtım eğitimleri verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitime AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı. Burada gönüllülere eğitim veren AFAD Gönüllü Koordinatörü İlhan Akbaş, toplumun afetlere daha dirençli olması açısından afet öncesi, sırası ve sonrası doğru davranış şekilleri ve aile afet ve acil durum planlarının yapılmasının önemi üzerinde durdu. Akbaş, "Teorik eğitimden sonra gençlik merkezi spor salonunda AFAD gönüllülerimize, arama ve kurtarmada kullanılan araç ve ekipmanı tanıttık. İlimizin gönüllü sayısında önemli bir artışın yaşandığını, bunun bizlerde büyük memnuniyet oluşturduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bunda da değerli basın mensuplarının payı göz ardı edilemez. Zira tüm faaliyetlerimizi topluma ulaştırmak suretiyle AFAD gönüllülüğünü teşvik ve özendirmektedirler. Bu çalışmalar vesilesiyle tüm toplumumuzu eDevlet üzerinden AFAD gönüllülük başvurusu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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