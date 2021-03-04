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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de “Yağmur Suyu Hasadı” projesi

İHA

Hakkari’de “Yağmur Suyu Hasadı” projesi

– Hakkari’nin Taşbaşı Köyü İlk ve Ortaokulu tarafından “Yağmur Suyu Hasadı” projesi hayata geçirildi.
Okulöncesi öğretmeni Ayfer Kaya öncülüğünde başlatılan “Yağmur Suyu Hasadı” projesi kapsamında çeşitli etkinliklerin yapıldığı okulda; öğrencilere su tasarrufu, su sıkıntısına çözüm ve suyun doğa için önemi anlatılıyor. Okulöncesi öğretmeni Ayfer Kaya, öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, amaçlarının suyun doğa için ne kadar önemli olduğunu, bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini, tasarruf yapılmasını ve su sıkıntısına karşı alternatifleri anlattıklarını söyledi. Yağmur Suyu Hasadı projesini Türkiye’nin çeşitli illerinden sekiz öğretmen ve Romanya ile Polonya’dan iki öğretmen ile birlikte yürütmekte olduklarını belirten Kaya, "Nüfusun hızla artması, aşırı su tüketimi, iklim değişikliği, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamalar ve buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması nedeniyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. 2030 yılında ülke nüfusumuzun yüzde 65’i su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı verisi de bizi bu projeyi yapmaya itmiştir. Bu noktada biz öğretmenler olarak ‘Ne yapmalıyız’ diye düşündük. Yağmur Suyu Hasadı projesi de bu noktada devreye giriyor. Yağmur Suyu Hasadı bir eTwining projesidir. Biz öğretmenler eTwwining’de bir araya gelerek ‘Ne yapmalıyız’ sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bu proje ile suyun bilinçsiz tüketiminin önüne geçmeyi, yaşadığımız su sıkıntısına çözüm bulmayı, içme suyunun kullanımına alternatif oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu proje ile hem kendimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve çevremizdeki insanlar ile su tasarrufu yapmayı amaçlıyoruz. Okul bahçelerimize yağmur suyu toplamak için kavanozlar ve büyük su varilleri yerleştirdik. Velilerimiz de evlerinde yağmur suyu biriktirmektedirler. Böylece sınıf ortamında yaptığımız birçok etkinlikte yağmur suyu kullanmaktayız. Sanat çalışmalarında, sınıf içerisinde bakımını yaptığımız çiçeklerin sulanmasında, ayrıca bahçemize ektiğimiz sebzelerin sulanmasında yağmur suyu kullanmaktayız. Bunlarla birlikte okulumuzun tuvalet temizliğinde musluk suyu yerine yağmur suyu kullanmaktayız. Böylece ihtiyacımız olan içme suyundan tasarruf etmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Adem Temel ise okullarında başlatılan projenin öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Temel, "Yağmur Suyu Hasadı bilinçli su tüketimi ve suyun boşa tüketilmemesi için herkesin hayatında uygulaması gereken sosyal sorumluluk davranışı olmalıdır. Bizler küçük yaşta çocuklarımıza suyun ve suyu bilinçli tüketmenin önemini kavratırsak, gelecek nesillere su sorunu yaşamayacakları bir dünya bırakabiliriz. Okulumuzun böyle bir projede yer alması, okul müdürü olarak beni çok mutlu ve onure etti. Yağmur Suyu Hasadı/Rainwater Harvest eTwinning projesinde okulumuzu ve şehrimizi temsil eden başta öğretmenimiz Ayfer Kaya'ya, onun koca yürekli öğrencilerine ve desteklerini esirgemeyen velilerimize emeklerinden ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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