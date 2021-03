Hakkari'de kontrollü normalleşme denetimi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öncülüğünde kontrollü normalleşme dönemi denetimi yapıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı kontörlü normalleşme çerçevesinde Hakkari olarak gerekli kararları aldıklarını ifade ederek, sabah itibari ile İçişleri Bakanının talimatı ile genelgeler çerçevesinde denetim başlattıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "İlimizde korona virüsle denetim mücadele seferberliği yaşanıyor. Şu anda 1000 kişi ile Hakkari'de, ilçelerimizde, beldelerimizde tüm umuma açık yerlerde vatandaşlarımız, kafeler, spor tesisleri, toplu taşıma araçlarımızın hepsi denetleniyor. Bu dinamik denetim sürecinde bu mesele hepimizin meselesi. Sadece sağlık kurumunun ve bizlerin meselesi değil. Direkt olarak bu durum halkımızın yaşamını etkiliyor. Vaka artışları vatandaşımızın, esnafımızın hareketliliğini kısıtlıyor. Her gün vatandaşımız, her kurum müdürümüz, her memurumuz alanda olacak. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat Hakkari'de devam edecek. Bizler denetim yaparsak ve bizler denetimleri yaparsak sonuç alırız. Bu kurallara vatandaşlar uymazsa maalesef virüs hızlı bir şekilde artıyor. Hızlı bir şekilde Hakkari olarak sarı ve kırmızı bölgeye geçeriz. Bizim hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalması. Burada polisimiz ve belediyemiz sürekli anonslar yapacak. Camilerde 5 vakit imam hatiplerimiz korona ile ilgili hatırlatmaları yapacak. Tüm öğretmelerimiz velilere ulaşacak ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Hakkari'de korona ile mücadele seferberliğini ilan ettik. Dinamik denetim sürecinde bunu en iyi şekilde götüreceğiz. İnşallah Hakkari'de koronadan dolayı ölümler olmayacak. Hastanelerimiz boş kalacak. Mavi bölgeyi koruyacağız. Son olarak hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Mavi bölgede kal Hakkari diyoruz'' dedi.

Açıklamanın ardında Vali Akbıyık ve beraberindeki ekipler, gruplar halinde kent merkezinde lokanta, pastane, kafe ve iş yerlerini denetledi.

Denetimlere Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, polis, zabıta ve ilgili kurum amirleri katıldı.

