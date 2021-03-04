Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu

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Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur ve sis etkisini sürdürüyor.

Hakkari kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari’de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

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