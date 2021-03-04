Yüksekova'da yoğun kar yağışı

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Yüksekova'daki açık ve güneşli hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Yüksekova-Şemdinli ile Yüksekrova-Esendere kara yolundaki ulaşım ise güçlükle sağlandı. Meteoroloji yetkilileri, ilçedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-03-04 16:43:23



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