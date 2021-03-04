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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı

DHA

Yüksekova'da yoğun kar yağışı


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Yüksekova'daki açık ve güneşli hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Yüksekova-Şemdinli ile Yüksekrova-Esendere kara yolundaki ulaşım ise güçlükle sağlandı. Meteoroloji yetkilileri, ilçedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-03-04 16:43:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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