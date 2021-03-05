Pandemide başlayan 'maket' hobisinden para kazanmayı hedefliyor



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yaşayan emekli Şemsettin Demir (64), pandemi dönemini evinde eski zamanlarda kullanılan kıl çadır ve çeşitli tarım araçlarının maketlerini yaparak, değerlendirdi. Demir, hobi edindiğini belirtirken, yaptığı maketleri de satıp, para kazanmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'de vaka oranı en düşük iller sıralamasında ikinci olan Hakkari'de kontrollü normalleşme heyecanı yaşanırken, Yüksekova'nın Esentepe Mahallesi´nde oturan, banka emeklisi Şemsettin Demir de pandemi dönemini eni iyi değerlendirenlerden olduğunu söyledi. Kış ayları boyunca dışarı çıkmayarak, kurallara uyup, sağlığını korumaya çalışan Demir, boş zamanlarını değerlendirmek için de evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Demir, eski zamanlardan kıl çadır ve tarım alanlarında kullanılan çeşitli araçlarının maketlerini yaptı. Çocukluğu ile gençlik zamanlarında gördüğü araç ve gereçleri bugüne taşımayı amaçlayan Demir, birçok maket yapmayı başardı.

Yaptığı kıl çadır ile araç ve gereçleri titizlikle koruyan Şemsettin Demir, faydalı olabilecek hobi edindiğini anlattı. Yaptığı maketleri satarak, para kazanmayı hedefleyen Demir, "Pandemi döneminde evden çıkmayınca boş zamanlarımı değerlendirmeye ve geçmişin izlerini günümüze taşımaya karar verdim. Yaşadığım evin bir odasını atölyeye çevirince bu maketleri yapma imkanım oldu. Çocukluğumda içinde yaşadığım, arkadaşlarımla oynadığım kıl çadırların, dedemin, babamın kullandığı tarım araçlarının maketlerini yaptım. Bunu yaparken de büyük keyif aldım. Ayrıca bu maketleri satıp, para kazanmayı da hedefliyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-03-05 09:10:49



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