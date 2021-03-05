Çukurca yoluna inen kayalar temizlendi

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HakkariÇukurca karayolunun Başakşen mevkiinde yola inen kayalar ekipler tarafından temizlendi.

Bölgede etkili olan yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayalar HakkariÇukurca karayolu yolunu ulaşıma kapattı. Köprülü köyünde bulunan karayolları ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile HakkariÇukurca karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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