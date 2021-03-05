HDP İl Binası önünde “Evlat Nöbeti” 4”üncü haftasında Hamza Adıyaman’ın ailesi Hakkari’deki “Evlat Nöbetine” katıldı

Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 4’üncü kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Eyleme 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman’ın ailesi de destek verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de dördüncü defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla ‘Terörü Lanetliyoruz', 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız’, ‘Kahrolsun PKK', ‘Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, 5 yıl önce PKK tarafından zorla dağa götürülen kardeşi Kürşat Çiftçi'nin akıbetini sordu. Gara’da şehit olan 13 vatan evladı ile helikopter kazasında şehit olan 11 asker için baş sağlığı dileyerek başlayan Çiftçi, “Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın” dedi.



PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünün görülmesini isteyen Çiftçi, “Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz” diye konuştu.

Hakkari’de 2016 yılında 9 yaşındayken Kırıkdağ Köyünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman’ın annesi Rukeyta ve ablası Aysun Adıyaman da HDP Hakkari il binası önünde düzenlenen oturma eylemine katıldı. Hamza Adıyaman'ın ablası Aysun Adıyaman, kardeşi Hamza’nın yaşadığını kanıtlayan bir videoyu göstererek yaptığı açıklamada, ”Kardeşim yaşıyor, kardeşim dağda, kardeşim onların içinde. Annem, babam defalarca Irak’a gittiler. Hakurk denen kampa gittiler. Annemi orada uzaklaştırmışlar. Çocuk dolusu bir araba geçmiş tam durduracakken babam, oğlum Hamza deyince arabayı hızlı bir şekilde oradan uzaklaştırmışlar. Hamza bizzat kendisi ablamı aradı. Abla demiş bir daha sesi gelmemiş bağlantı kesilmiş. Bir kez de babamı aramış. Kardeşim yaşıyor, Bizlerde bugün HDP il binası önündeki eyleme destek vermek üzere katıldık. Kardeşimi almayana kadar da eylemlerimizi bitirmeyeceğiz" diye konuştu.

Grup sloganlarla parti binası önünden ayrılarak eylemlerine son verdi.

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