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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de korona ile mücadele seferberliği

İHA

Hakkari'de korona ile mücadele seferberliği

Hakkari'de 34 ayrı ekiple kentin değişik noktalarında korona virüs denetimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı kontörlü normalleşme çerçevesinde Hakkari'de başlatılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın "Hakkari'de korona ile mücadele seferberliğini ilan ettik. Dinamik denetim sürecinde bunu en iyi şekilde götüreceğiz. İnşallah Hakkari'de koronadan dolayı ölümler olmayacak. Hastanelerimiz boş kalacak. Mavi bölgeyi koruyacağız" talimatı üzerine Hakkari'de yolda geçenler olmak üzere kentin tüm işyerleri büyük bir tizlikle denetlendi. Denetimlerin devam ettiği Hakkari'de emniyet, tarım, il özel idaresi, belediye, sağlık ve STK'lardan oluşan 34 kişilik denetim ekibi ildeki tüm işyerlerini denetledi.

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