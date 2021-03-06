AFAD gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari AFAD İl Müdürlüğü, 2021 yılının AFAD eğitim yılı ilan edilmesi nedeniyle ildeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

AHS AVM’de düzenlenen toplantıya, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, AFAD Eğitim Dairesi Başkanlığından Grup Başkanı Özgür Bostancı ve AFADEM Eğitim merkezi Öğretmenlerinden Ahmet Demirtaş, Küresel Gazeteciler Konseyi Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan AFAD Müdürü Karadeniz, her yıl 17 Mart tarihlerinin deprem haftası olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Afet bilincinin oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız tarafından 2021 yılı ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede ilimizde de eğitim faaliyetleri hız kazanmış ve bu kapsamda muhtarlara, STK'lara yönelik eğitim çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi. Yine ilimizin afetselliği göz önünde bulundurularak, gönüllülerimize yönelik çığ ve çığda arama ve kurtarma eğitimi ile kullanılan araç ve ekipman tanıtımı çalışmaları gerçekleştirdik. Yine AFAD gönüllülük projesi kapsamında son bir yılda gönüllü sayılarımızda önemli bir artış yaşayarak bölgemizde fark oluşturduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Bu anlamda sizlerin aracılığı ile vatandaşlarımıza AFAD gönüllüsü olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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