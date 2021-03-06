Hakkari’de kurum müdürleri denetime çıktı

Hakkari’de devam eden kontrollü normalleşme denetimine kurum müdürleri de eşlik etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine kentte korana virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Emniyet, milli eğitim, tapu, DSİ, tarım, il özel idaresi, belediye, sağlık ve STK'lardan oluşan 36 kişilik denetim ekipleri cadde ve sokaklar başta olmak üzere tüm işyerlerinde genel bir denetim yaptılar. Korona virüs ile mücadele seferberliğinin ilan edildiği Hakkari’nin mavi bölgede kalması için tedbirler elden bırakılmıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde HES kodu isteyerek, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarını sürdürürken, esnaf ise denetimler sayesinde Hakkari’nin diğer illere nazaran en iyi konumda bulunduğunu belirterek, ekiplere teşekkür ettiler.

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