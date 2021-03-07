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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanalizasyon işçilerinin fedakâr çalışması

İHA

Kanalizasyon işçilerinin fedakâr çalışması

Hakkari’de tıkanan ve bilinçsizce tıkatılan logarlar Hakkari Belediyesi ekipleri fedakar çalışması sonucu açılıyor.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, soğuk havaya rağmen metrelerce yerin altında bulunan logarlara merdivenlerle inilip tıkanmaya neden olan çöp poşet atıklarını temizliyor. Çalışmalar esnasında kanalizasyon hattından çıkan ve hattın tıkanmasına neden olan pet şişeler ve çeşitli atıklar ise görenleri hayrete düşürdü. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyerek, pet şişe gibi çöplerin kanalizasyon hattını tıkattığı belirterek bu tür atıkların plastik toplama kutularına atılması gerektiğini ifade ettiler.

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