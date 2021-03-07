Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçirdiği hastalık sonucu yatağa mahkum olan 47 yaşındaki Fazıl İnan, dışarıya çıkıp gün yüzü görebilmek için akülü sandalye istiyor.

Irak’ın sıfır noktasındaki Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Fazıl İnan, yaklaşık 6 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonucu yatağa mahkum oldu. Eşi tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan İnan, dışarı çıkmak istediğini ancak eşinin kendisini çıkartamadığını belirterek, hayırseverlerden gezip dolaşması için akülü sandalye alınması ricasında bulundu.

Yaklaşık 6 yıldır tedavi gördüğünü belirten Fazıl İnan, eşinin yardımı ile hayata tutunduğunu söyleyerek, "Irak'ın sınır köyünde ikamet ediyorum. Yaklaşık 6 yıl önce domuz gribine yakalandım. Felçli duruma düştüm. Eşim bana bakıyor. Beni dışarı çıkartamadığı için gün yüzü görmüyorum. Ne olur bana bir akülü sandalye tedarik edilirse dışarıyı görme şansım olacak" dedi.

Kayalar köyü sakinleri ise, maddi durumu iyi olmayan İnan’ın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirttiler. Eşi tarafından bakılan İnan’ın ayağa kalkamadığı için dışarıya çıkamadığını söyleyen köylüler, kendisine misafirliğe gittiklerinde sürekli dışarı çıkmak için ağladığına şahit olduklarını ifade ettiler. Akülü sandalye temin edilmesi halinde İnan’ın köyün içini görebileceğini belirten vatandaşlar, duyarlı hayırsever vatandaşların kendisine yardımcı olmasını istediler.

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