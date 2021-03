Yüksekovalı kadınlardan dünyaya ihracat

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde genç iş adamı Soner İşleyen tarafından kurulan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında kadınlar tarafından üretilen ürünler dünyanın her yerine ihraç ediliyor.

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde kurulan tekstil fabrikasında kadınlar tarafından yapılan maske ve elbiseler, Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Küçük yaşlarda İstanbul’da başladığı tekstil serüvenini memleketine taşıyan genç iş adamı Soner İşleyen, ilerleyen süreçte 500 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğini belirterek, güçlü kadınların emekleri ile tüm dünyaya ihracat yaptıklarını söyledi. Soner İşleyen, “Fabrikamız 500 kişilik ekipmana ve yere sahip. Maalesef bu pandemiden dolayı biraz temkinli davrandık. Pandemi nedeniyle ilk olarak işleri bırakıp maske üretimine odaklandık. Şimdi ise kadınlarımızın uğraşları neticesinde güzel, kaliteli işler yapmayı başardık. Kadın çalışanlarımızın emekleriyle yapılan tüm ürünler, Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelere gönderiyoruz. İnşallah Yüksekova ve bölge için daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Fabrikada paket şefliği yapan Hülya Arslan, açılan fabrikanın kadınlar için ekmek kapısı olduğunu belirterek, “Burada çalışan 60 kadın önce hiçbir yerde çalışamıyordu. Fabrika kadınların ilgi odağı oldu. Böyle bir iş olanağının olması bizi mutlu etti. Şu an yaptıklarımız dünyanın tüm ülkelerine gönderiliyor. Kadınlarımız burada kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Eskiden kadınlarımız Yüksekova’da iş olanağı bulamıyorlardı. Şimdi çalışan kadınlar çoğaldı ve özgüvenleri oluştu. Tüm kadınların 8 Mart Günü kutluyorum” dedi.



“Kadının yapmayacağı iş yok”

Yüksekova’dan dünyaya ihracat yaptıklarını dile getiren Nergiz İşleyen, “Öncelikle 8 Mart nedeniyle tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Biz burada tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz İşleyen Tekstil Fabrikasında toplam 60 kadın çalışıyoruz. Biz hiçbir şey bilmeden geldik buraya, şimdi ellerimizle yaptıklarımızı dünyanın tüm ülkelerine gönderiyoruz. Şunu öğrendik, kadınlar istediği her şeyin üstesinde gelir ve yapar. Biz burada meslekler öğrendik” ifadelerini kullandı.

