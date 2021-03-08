Vali Akbıyık kadılarla bir araya geldi

En çok Ankaralılar ihbar etti! Bakanlık affetmedi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları makamında kabul etti.

Vali Akbıyık, PKK'lı teröristlerce kızı dağa kaçırılan ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere katılan Nazime Arslan ve beraberindeki kadınları ödüllendirdi. Makamında kabul ettiği Nazime Arslan'a altın hediye eden Vali Akbıyık, her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek terör örgütünün biteceğini ve hainlerin yok olup gideceğini söyledi.

Vali Akbıyık, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında makamında sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanları ve kamu personeli kadınlarla bir araya geldi. Vali Akbıyık, günlerini kutladığı kadınlara karanfil ve hediye takdiminde bulundu.

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