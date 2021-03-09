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Hakkari'de 3 bin 50 metrede kadın Kadınlar Günü kutlaması

DHA

Hakkari'de 3 bin 50 metrede kadın Kadınlar Günü kutlaması


Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Derneği (CİSAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 3 bin 50 rakımlı Çungur (Şivekür) Tepesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Derneğe üye erkekler, zirvede kadınlarla birlikte açtıkları pankartta, Kadınlar Günü'nü kutladı.
Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Derneği (CİSAD), merkeze bağlı 3 bin 50 rakımlı Çungur (Şivekür) tepesine düzenlediği yürüyüşle zirvede Kadınlar Günü'nü kutladı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan CİSAD'a üye yaklaşık 50 doğasever, dün Hakkari kent merkezinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla Mergabütan Kayak Merkezi´ne kadar araçla giden doğaseverler, buradan da 3 bin 50 rakımlı Çungur (Şivekür) Tepesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 metre karda bata çıka yürüyen doğaseverler, 2 saat süren zorlu yürüyüşün ardından tepenin zirvesine ulaştı. Zirvede pankart açıp, Kadınlar Günü'nü kutlayan doğaseverler, karla kaplı dağ manzaralarının arasında hatıra fotoğraf çektirdi. 
CİSAD Yönetim Kurulu üyesi Avukat Turgut Besi, tüm emekçi kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirterek, "Kadının toplum içindeki ekonomik siyasal ve sosyal kazanımlarını önemsemek; toplumsal cinsiyet farkındalığın yarattığı şiddet ve sosyal adaletsizliği önlemek amacı taşımıştır. Kadın birey kavramı ile bütünleştiğinde toplumda kadına yönelik şiddet sona erecektir. Dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun" dedi.
Kadınlar adına açıklama yapan Güllü Biçer ise, anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayıp eşlik eden derneğin erkek üyelerine teşekkür etti.
KADINLAR, EN DEĞERLİ VARLIKLARDIR
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu üyesi Naci Ertunç da, kadınların dünyada en değerli varlıklar olduğunu ifade ederek, "Şefkatli, merhametli ve sevgi dolu olmaları, onları her zaman güçlü kılar. Kadınlar akıllarına koydukları her şeyi başarıyla yapabilecek güçtedirler. Denizlerin en derin sularında yüzebilir, dağların en yüksek zirvelerine çıkabilirler. Onlara da yakışan budur. Hayatları boyunca bütün zorluklara göğüs germiş ve dik durmuşlardır. Başta annemin ve tüm dünya emekçi kadınlar gününü yürekten kutlarım. Cisad camiası olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü´nde bize her konuda yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne çok teşekkür ederim' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Behçet DALMAZ
2021-03-09 11:12:20

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