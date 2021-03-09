Vali Yardımcısı Kumbasar berberleri denetledi

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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, kontrolü normalleşme faaliyetleri kapsamında kentte faaliyet gösteren berberleri denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve beraberindeki polis ve kurum müdürleri, kentin değişik noktalarında bulunan berberleri denetledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyenik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirten Kumbasar, pandeminin henüz bitmediğini belirterek, örnek il olan Hakkari’nin mavi bölgede yerine kuruması için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Sürekli denetimlerin yapıldığını belirten berberler ise tedbirlere uyduklarını ve maskesiz müşteri almadıklarını ifade ettiler.

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