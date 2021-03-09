Vakaların en düşük olduğu Hakkari'de tedbirler üst seviyede, denetimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların en düşük olduğu Hakkari'de tedbirler üst seviyede, denetimler sürüyor

DHA

Vakaların en düşük olduğu Hakkari'de tedbirler üst seviyede, denetimler sürüyor


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir hafta içerisinde vakarın en çok azaldığı iller arasında yer alan Hakkari´de vatandaşlar kurallara uyarken, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar polis ve zabıta ekipleri ile birlikte denetimlerlerde bulundu.  
Türkiye´deki risk haritasında mavi kategoride yer alan Hakkari'de denetimler sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının arttığı ve azaldığı illeri karşılaştırarak yüksek riskli illerin düşük riskli illeri örnek alması çağrısında bulundu. Koca, "Hakkâri Sinop'a, Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a... örnek olsun´ riski tüm illerde düşürelim" çağrısı yapmıştı.  
Hakkarililer yapılan çağrıları dikkate alarak kornavirüs tedbirlerine uyuyor. Lokanta ve kafe esnafı bir yıllık kısıtlama döneminin sona ermesi ile işlerinin başına dönerken, vatandaşlara da kurallara uyma çağrısı yapıyorlar. Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ise polis ve zabıta ekipleri ile Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafı denetleyerek, kurullara uymasını istedi.
ESNAF: KURALLARA RİAYET EDİYORUZ
Lokanta işletmecisi Selim Aşkan, bir yıllık kısıtlamanın ardından işlerinin başına dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yaklaşık bir yıldır süren koronavirüs hastalığı sebebiyle başta restoran ve kafeler olmak üzere çok etkilendiğimiz salgın hastalıkla karşı karşıya geldik. Yılın yarısı olarak kapalı geçirdik. Şu an itibari ile Covid-19 risk haritasında Türkiye´de en iyi il konumunda oldu. Bizi de çok mutlu ediyor. Tabi burada Sayın Valimiz ve sağlık çalışanlarımız, emniyet, diğer tüm teşkilatlarımız özverili ve azimli bir çalışma ile başarı sağladı. Biz lokanta işletmecileri olarak yaklaşık bir haftadır hizmet vermeye başladık. Bizim için çok iyi oldu. İş yerlerimizde yüzde 50 kapasite ile alıyoruz. Aldığımız müşterilerin ateşini ölçüp HES kodunu istiyoruz. Mesafeye hijyene çok dikkat ediyoruz. Amacımız bu hastalığı bertaraf etmektir´´ dedi.
Kafe işletmecisi İlyas Taş ise iş yerine girişte HES kodu aldıklarını belirterek, "Bizim birinci olmamızın tek sebebi maske mesafe ve temizliktir. Müşteri iş yerimize geldiği zaman maskesine dikkat ediyoruz. HES kodunu istiyoruz, ateşlerini ölçüyoruz. İçeriye aldığımız müşterileri iki şerli oturtuyoruz. Virüsün temelli bitmesini istiyorsak misafirliğe gitmememiz lazım özellikle temizliğe dikkat etmemiz lazım´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-03-09 15:06:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yardımcısı Kumbasar berberleri denetledi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Kumbasar berberleri denetledi
İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık 'bayrak' nöbeti
YEREL HABERLER İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık ...
Hakkari'de 3 bin 50 metrede kadın Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Hakkari'de 3 bin 50 metrede kadın Kadınlar Günü ...
Karlı tepeleri aşarak kadınlara karanfil dağıttılar
YEREL HABERLER Karlı tepeleri aşarak kadınlara karanfil dağıttılar
Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki ...
Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık kursiyer kadınlarla bir araya geldi
Yüksekovalı muhtardan öğretmenlere gül ve yaş pasta sürprizi
YEREL HABERLER Yüksekovalı muhtardan öğretmenlere gül ve yaş pasta ...
70 yaşındaki Safiye Nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
YEREL HABERLER 70 yaşındaki Safiye Nine, 10 kişinin yapamadığı işi ...
Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme ...
Vali Akbıyık kadılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık kadılarla bir araya geldi
Yüksekovalı kadınlardan dünyaya ihracat
YEREL HABERLER Yüksekovalı kadınlardan dünyaya ihracat
Katarsis'ten atölye çalması etkinliği
YEREL HABERLER Katarsis'ten atölye çalması etkinliği
Hakkari voleybol takımı Diyarbakır’ı evinde 3-2 yendi
YEREL HABERLER Hakkari voleybol takımı Diyarbakır’ı evinde 3-2 yendi
İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor
YEREL HABERLER Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için ...
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
YEREL HABERLER Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten ...
Yüksekova’da kardan ‘tavus kuşu’ yaptılar
YEREL HABERLER Yüksekova’da kardan ‘tavus kuşu’ yaptılar
Kanalizasyon işçilerinin fedakâr çalışması
YEREL HABERLER Kanalizasyon işçilerinin fedakâr çalışması