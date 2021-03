Belediye ekipleri can dostları kendi elleriyle besledi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmaktan zorlanan can dostları elleriyle besledi.

Hakkari’nin değişik noktalarında sahipsiz hayvanlara düzenli olarak yiyecek bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, güçten düşmüş hayvanları ise kliniğe getirerek tedavilerini yaptırıyor. HakkariVan karayolunda bulunan Erziki mevkiinde bulunan sahipsiz can dostlarını unutmayan veteriner ekibi, bölgeye giderek hayvanları kendi elleriyle besledi. Düzenli bir şekilde can dostları beslenmeye devam ettiğini belirten veteriner ekipleri, halkın ise bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirttiler.

Vatandaşların bulduğu her yaralı hayvanı kendilerine ulaştırdığını ve yapılan tedavinin ardından yaşam alanlarına bıraktıklarını ifade eden veteriner ekipleri, kent merkezi ve dışında aç kalan tüm hayvanların beslenmelerini sağladıklarını söylediler.

