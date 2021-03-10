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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari polisinden engellilere spor malzeme desteği

İHA

Hakkari polisinden engellilere spor malzeme desteği

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Hayat Engel Tanımaz’ projesi kapsamında engelliler spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.
Emniyet Müdürü Müdür Atanur Aydın, Engelliler Koordinasyon Merkezinde Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı, Berçelan Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Moolaosmanoğlu ve engelli sporcular tarafından karşıladı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ‘Hayat Engel Tanımaz’ projesi kapsamında 2. Lig’e terfi eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden tekerlekli sandalye basketbol takımına ve Berçelan İşitme Engelliler Futbol Takımına spor malzeme desteğinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın katılımı ile tekerlekli sandalye basketbol takımına ve Berçelan İşitme Engelliler Futbol Takımına 35 ayrı kalemde spor malzemesi teslim edildi.
Malzeme tesliminden konuşan Müdür Atanur Aydın, daha önce birkaç spor kulübe de buna benzer destek olduklarını ifade ederek, “Hakkâri’de başarılı engelli spor kulüpleri başta Valimiz İdris Akbıyık ve bizler tarafından önemsediğini, daima yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz” dedi.
Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin de, başta Vali İdris Akbıyık olmak üzere engelli spor kulüplerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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