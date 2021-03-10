Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden sergi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sergi büyük ilgi gördü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sergi salonunda kursiyer ve usta öğreticilerin el emeği göz nuru sergisi açıldı. Sergiye vali yardımcılarının eşleri ile davetliler katıldı. Sergilenen ebru, deri süsleme, kilim, nakış, trikotaj, giyim, kağıt rölyef ve resim alanlarında usta öğretici ve kursiyerlerin yaptığı ürünler büyük beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, başlatmış oldukları eğitim seferberliğini her alanda sürdürdüklerini belirterek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yediden yetmişe herkes geliyor. Hayatı kolaylaştıracak her alanda 400’e yakın kurs açtık ve 5 bine yakın kursiyer bu kurslarda eğitim görüyor” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur ise 400’ün üzerinde kursta yaklaşık 5 binin üzerinde kursiyere eğitim verildiğini ifade ederek, bu kurslarda büyük emeği olan Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

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