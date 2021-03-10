Vali Yardımcısı Gölbaşı kafeleri denetledi

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler kontrolü normalleşme faaliyetleri kapsamında kentte faaliyet gösteren kafe ve iddia bayilerini denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki kurum müdürleri kentin değişik noktalarında bulunan kafe ve iddia bayilerini denetledi. Maske, sosyal mesafe ve hijyenik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirten Gölbaşı, pandeminin henüz bitmediğini, örnek il olan Hakkari’nin mavi bölgede kalması için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Denetimler esnasında esnafın kurallara uyduğu görünürken, denetimde yer alan kurum müdürleri ise esnafa tedbirleri elden bırakılmaması uyarısında bulundu.

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