Hakkari’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.
Etkili olan rüzgar, Pehlivan Mahallesi’nde bulunan 5 nüfuslu Ekrem Buğrul isimli vatandaşa ait evin çatısını uçurdu. Etrafa yayılan sac tabakalarını toplayarak çatıyı onarmaya çalışan Buğrul ailesi, rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirttiler. Rüzgardan dolayı evin çatısının uçtuğunu anlatan Buğrul ailesi, “Şans eseri yerinde sökülen saç tabakaları yaralanmalara neden olmadı. Mağdur olduk. Çatının yeniden onarılması için yetkililerden destek bekliyoruz” dediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.