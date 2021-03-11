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Tahta kullanırken kayak takımı hediye edilen Şemdinlili gençler yarışmada

DHA

Tahta kullanırken kayak takımı hediye edilen Şemdinlili gençler yarışmada


Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kendi yaptıkları tahtalarla karlı tepelerden kayan ve bu görüntüleriyle gündem olan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu'nun hediye ettiği profesyonel kayak takımları ile kaymanın mutluluğunu yaşıyor. Profesyonel kayak takımlarına kavuşan gençler, İl Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen 1'inci Geleneksel Kayak Yarışması'na da katıldı. 
Şemdinli'ye bağlı Aşağı Kayalar köyünde yaşayan bir grup genç, dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla hazırladıkları tahtalarla karlı tepelerde kayak yaptı. Gençlerin haberle gündeme gelmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu harekete geçti. Gençler, geçen hafta Aşağı Kayalar köyünden araçlarla alınarak, Hakkari merkezdeki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi. Tahtalarla kayak yapan 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gönderilen kayak takımları hediye edildi.
İran sınırındaki köylerine dönen gençler, profesyonel kayak takımları ile bu yıl İl Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1'inci Geleneksel Kayak Yarışması'na katıldı. Programda Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, Hakkari Gençlik Merkezi İl Müdürü Şemsettin Uçar, Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Şemdinli Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Doğan, TÜGVA Şemdinli Temsilcisi Yaser Özer, Kayalar Köyü İlkokulu öğretmenleri ve köylüler de yer aldı. 2 bin 700 rakıma çıkan gençler, buradan kaymaya başladı. Yarışmada birinci gelenlere de Şemdinli Kaymakamlık Kupası verildi.
Yarışmada birinci gelen kişiye kupasını veren Belediye Başkanı Saklı, "Kayalar köyündeki sevgili arkadaşlarımız, bölgedeki zorluklarını kendi cesaretleri ve becerileriyle zevke ve spora çevirmişler. Elimizde olan bu kayak takımları köylülerin kendi icadı ve bunlarla kaymak biraz da marifet ve ustalık isteyen bir iş. Normalde bu teknolojik imkanlarla herkes bir şekilde kayar fakat bu tahta kayaklarla kaymak marifet isteyen bir şey. Biz buradan Kayak Federasyonu Başkanı'mıza özellikle sesleniyoruz. Şemdinli´de özellikle bu başarıyı elde eden bu arkadaşlarımızın enerjisinin önüne geçmemek adına bu arkadaşlarımızın daha da iyi yerlere gelmesi için mutlaka kayak merkezinin açılması lazım. Buradaki arkadaşların temennisi de bu yönde" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR
2021-03-11 12:15:36

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