Şemdinli’de çiftçilere 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Meyveciliği Geliştirme’ projesi kapsamında 15 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtımında konuşan Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş, çiftçilerin çalışkan ve istekli olmasının sevindirici olduğunu söyledi. İlçenin iklim koşulları nedeniyle ceviz yetiştiriciliğine elverişli olduğunu anlatan Taş, “Çiftçilerimizden gelen talepleri değerlendirerek, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ceviz fidanı alan vatandaşlarımız, inşallah bu fidanlardan bol ürün elde ederler. Çiftçilerimiz bol ürün elde etmeleri için ceviz fidanları 6 ile 8 metre arasında dikimlerini sağlamalıdırlar. Soğuğa karşıda dayanıklıdırlar. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda sonbaharda da farklı projeler kapsamında çiftçilere destek olunacak” diye konuştu.

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