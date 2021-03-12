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Kardeşinden nakledilen ilikle hayata tutunan Meryem, polis olmak istiyor

DHA

Kardeşinden nakledilen ilikle hayata tutunan Meryem, polis olmak istiyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinin İnanlı köyünde aplastik anemi (kan hücre yetmezliği) hastası olan lise öğrencisi Meryem Bakır (15), 1 yaş küçük kız kardeşinden ilik nakli ile sağlığına kavuştu. Bakır, çok mutlu olduğunu ve okuyup, polis olmak istediğini söyledi.
Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde yaşayan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 9'uncu sınıf öğrencisi Meryem Bakır, rahatsızlanınca ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tahliller sonrası Bakır'a, aplastik anemi teşhisi koyuldu. Kendisinden 1 yaş küçük kız kardeşi Rabia'dan uygun ilik bulununca İstanbul'daki hastaneye götürülen Meryem, burada ilik nakli ve tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, köyüne döndü. 
'KARDEŞİMİN İLİĞİNDEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ'
Kız kardeşi Rabia'dan ilik nakli ile hayata tutunduğunu belirten Meryem Bakır, büyük mutluluk yaşadığını, kendisine yardım eden Sağlık Bakanlığı ile Ahbap Platformu ve hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi. Okuyup, polis olmak istediğini anlatan Bakır, "Hastalığımdan dolayı sürekli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne tedaviye gittim. Yapılan tahlillerin ardından da aplastik anemi hastalığı teşhisi koyuldu. Kardeşimin verdiği ilik ile de sağlığıma kavuştum. Kardeşimin verdiği ilikten sonra da hayatım değişti. Tedavim çok güzel ve sağlıklı sürdü, 1 yıl tedavi gördüm. Şimdi memleketime geldim. Evime döndüm, her şey yolunda, okuluma başladım. Hayalim polis olmak" dedi. 
'UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK'
Ablasına can olan ortaokul öğrencisi Rabia Bakır ise hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini belirterek, "Ablamın sağlığına kavuşacağını biliyordum. Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. İstanbul´da tedavisine başlandı. Ablama ilik verebilmek için ben de İstanbul´a gittim. Büyük mucize ile hayata tutundu. 1 yıl devam eden tedavi sürecimiz sonucunda ablam iyileşti. Sağlığına kavuştu. Biz de memleketimize dönerek eğitim hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok mutluyuz, şu an tek derdimiz; okuyup, meslek sahip olmaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-03-12 09:25:08

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