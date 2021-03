Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli çocuklara sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli çocuklara akülü sandalye desteğinde bulundu.

Başkan Aydoğdu, birçok alanda faaliyet gösteren derneğin gönüllü insanların desteğiyle bu seferki durağının Şemdinli ve Derecik ilçeleri olduğunu belirterek, “Özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Nazlıcan Baltuk,Umut Ali Baltuk, Sena Seyden ve Mercan Hoş isimli kardeşlerimize akülü ve pediatrik sandalye hediye ettik. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa ışık olma çabamız devam ediyor. Bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin ve mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya ve umut olmaya devam edeceğiz. Hakkari ve ilçelerindeki bütün engelli ve ailelerimize ulaşmaya çalışacağız. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve diğer engelli kardeşlerimizin coğrafya tanımaksızın her zaman ve her yerde sesi olmaya çalışacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.