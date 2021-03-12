Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına darbe: 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de terör örgütü PKK'nın finas kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda, 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi. Tek seferde ele geçirilen ve bu yıl içerisinde miktar bakımından en yüksek olan uyuşturucuyu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt için önemli finas kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Yüksekova'ya operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takipler sonucunda jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik Yüksekova'nın Dilektaşı ve Akpınar köyü kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütüne önemli finans sağlayacak olan 482 kilo eroin ve 65 kilo metemfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bilgi verdikten sonra 2020 ve 2021 yıllarında polis ve jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu rakamlarını açıkladı. Valı Akyıbık, 2020 yılında polisin operasyonunda 1 ton 549 kilo 540 gram eroin, 359 kilo 431 gram esrar, 196 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirdiğini kaydederken, jandarmanın aynı yıl içerisinde 581 kilo 991 gram eroin, 163 kilo 659 gram esrar, 33 kilo 76 gram metamfetamin, 5 ton 368 litre asit anhidrit ele geçirdiklerini söyledi.

Vali Akyıbık, 2021 de ise 3 ayda polisin 777 kilo 870 gram eroin, 2 kilo 81 gram esrar, 26 kilo 208 gram metamfetamin, 10 kilo kokain, 3 ton 300 litre asitanhidrit, jandarma operasyonlarında da 603 kilo 867 gram eroin, 20 gram esrar, 66 kilo 799 gram metamfetamin, 170 litre ise asit anhidrit ele geçirdiklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-12 11:39:31



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