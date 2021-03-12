Kurt saldırısına uğrayan çoban köpeği tedavi altına alındı

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Hakkari'de Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan çoban köpeği tedavi altına alındı.

HakkariÇukurca karayolu üzerinde kurt sürüsünün saldırısına uğrayan çoban köpeği, değişik yerlerinden yaralandı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen çoban köpeği için ekipler seferber oldu. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi, köpeğin ilk muayenesini yaparak hemen ameliyata aldılar. Tüm medikal tedavileri yapılan çoban köpeği belediye kliniğinde müşahede altına alındı.

Küçükbaş hayvan sürüsü sahipleri ise köpeklerini kurtaran veteriner ekiplerine teşekkür ettiler.

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