Dilimli Barajı'ndaki buzlar baharın gelmesine rağmen çözülmedi

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kışın donan Dilimli Barajı, mart ayının gelmesine rağmen çözülmedi.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı’nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle buzları çözülmeyen Dilimli Barajı, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Baraj kenarında fotoğraf çeken Vehbi Çoruh adlı vatandaş, “Esendere tarafına geçmek istedik. Yol güzergahından geçerken barajı da görmek istedik. Gördüğümüz manzara şaşırtıcı. Çünkü ilkbahara girmemize rağmen baraj hala çözülmüş değil” dedi.

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