Vali Akbıyık: Hakkari hep mavi kategoride kalsın



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki sağlık kurumlarını temsilcileri ile bir araya gelerek Tıp bayramını kutladı. Etkinlikte konuşan Vali Akbıyık, "Hakkarimiz hep mavide kalsın. Özellikle Hakkari merkezde kalp merkezini açmış olmamız Hakkari için büyük bir gelişme. Artık hastanemiz 3'üncü basamak hastane olma yolunda ilerliyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında mavi kategori ile Türkiye'nin düşük riskli illeri arasında bulunan Hakkari'de sağlık çalışanları unutulmadı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık beraberindeki İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Kara, tarafından karşılanan Vali Akbıyık, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutladı.

Vali Akbıyık, sağlık çalışanlarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari´de de koronavirüs ile mücadelede büyük fedakarlıkla çalıştığın belirterek, "Başta sağlık müdürümüz, başhekimimizi, ebe hemşirelerimizi tek tek tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın ekleri ile ilimizde birçok sağlık yatırımı devam ediyor. Derecik'te hastanemizi bitirdik. Yüksekova'da 75 yataklı hastanemiz devam ediyor ve yüzde 80'lerde. Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçemizde kadın doğum ve çocuk hastaneleri programa alındı. Bunun haricinde ilçelerimizde gerek araç gereç açısından gerekse de diğer açılardan en üst seviyede hastanelerimiz ve sağlık kurumlarımız hizmet veriyor. Özellikle Hakkari merkezde kalp merkezini açmış olmamız Hakkari için büyük bir gelişme ve artık hastanemiz 3'üncü basamak hastane olma yolunda ilerliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-15 18:05:39



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