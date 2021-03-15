Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Nehri köyü yolunda meydana geldi. Köyden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZZ 3011 plakalı otomobil, frenlerin boşalması üzerine şarampolden yuvarlanarak ŞemdinliDerecik karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.