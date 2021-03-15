Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde freni boşalan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Nehri köyü yolunda meydana geldi. Köyden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZZ 3011 plakalı otomobil, frenlerin boşalması üzerine şarampolden yuvarlanarak ŞemdinliDerecik karayoluna düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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